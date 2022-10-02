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2 октября, 23:13

Хэмилтон: «Приношу команде извинения за то, что не смог заработать больше очков»

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался разочарован своим результатом на «Гран-при Сингапура».

«Думаю, мы хорошо начали уик-энд, но, к сожалению, закончился этап неудачно. Я сделал все, что мог, но обгонять было невозможно. Сегодня все свелось к тому, чтобы первым в подходящий момент перейти на слики.

Карлос Сайнс не дал себя обогнать, несмотря на все мои усилия — опасный момент произошел в седьмом повороте, когда я заблокировал колеса. В такие моменты сердце замирает, но ты возвращаешься и пробуешь снова и снова.

Я приношу команде извинения за то, что не смог заработать больше очков. Но мы живем, учимся и обязательно отыграемся», — приводит слова британца Sky Sports.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
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