Хэмилтон: «Приношу команде извинения за то, что не смог заработать больше очков»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался разочарован своим результатом на «Гран-при Сингапура».

«Думаю, мы хорошо начали уик-энд, но, к сожалению, закончился этап неудачно. Я сделал все, что мог, но обгонять было невозможно. Сегодня все свелось к тому, чтобы первым в подходящий момент перейти на слики.

Карлос Сайнс не дал себя обогнать, несмотря на все мои усилия — опасный момент произошел в седьмом повороте, когда я заблокировал колеса. В такие моменты сердце замирает, но ты возвращаешься и пробуешь снова и снова.

Я приношу команде извинения за то, что не смог заработать больше очков. Но мы живем, учимся и обязательно отыграемся», — приводит слова британца Sky Sports.