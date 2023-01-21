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21 января, 23:45

Хэмилтон: «Давайте настроимся на позитив и будем надеяться, что год сложится отлично!»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Если бы не вы, меня бы здесь не было, поэтому я очень благодарен всем за вашу энергию, за вашу преданность, целеустремленность и твердость духа. Я все это чувствую, и все это меня вдохновляет: сезон 2023 года может стать именно таким, каким нам хочется.

Поэтому давайте настроимся на позитив и будем надеяться, что год сложится отлично!» - написал британец в социальных сетях.

Презентация нового болида Mercedes W14 запланирована на 15 февраля.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
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