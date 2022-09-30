Хэмилтон: «Машина осталась прежней, серьезно страдает раскачкой. Мы отстаем от лидеров примерно на секунду»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги второй практики «Гран-при Сингапура».

«В первой тренировке все начиналось неплохо, во второй мы оказались позади — как и по ходу большинства уик-эндов в этом сезоне. Машина осталась прежней, серьезно страдает раскачкой. Мы отстаем от лидеров примерно на секунду и продолжаем работать.

С раскачкой мы мало, что может сделать. Все так, как есть. Во второй тренировке Джордж Расселл добился лучшего баланса, а мне не удалось чисто проехать круг — с выбранными настройками тормоза часто блокировались, но вечером мы все исправим, чтобы завтра добиться большего», — приводит слова пилота Sky Sports.