Хэмилтон — о штрафе Нельсону Пике: «Расизм и гомофобия неприемлемы»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал штраф трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике за расистские оскорбления в его адрес.

Бразильский суд оштрафовал Пике за расистские и гомофобные высказывания в адрес Хэмилтона на 953 тысячи долларов.

«Хотел бы выразить признательность властям Бразилии. Я считаю, потрясающе, что они привлекли человека к ответственности и показали, что не будут с подобным мириться. Расизм и гомофобия неприемлемы, им нет места в нашем обществе. Здорово, что власти Бразилии продемонстрировали свои взгляды. Хотелось бы, чтобы и другие государства по всему миру так поступали. Мы видели, что только что произошло в Уганде и присутствует в других странах Африки и Ближнего Востока, и можем извлечь выводы», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Хэмилтон является почетным гражданином Бразилии.