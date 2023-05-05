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Сегодня, 19:41

Пилот «Мерседеса» Расселл раскритиковал укорочение зон DRS в «Формуле-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл раскритиковал укорочение зон DRS в «Формуле-1».

На «Гран-при Майами» сдвинули точки активации. Ранее то же случилось в Баку.

«Мне кажется, никто из нас толком не понимает, почему их укорачивают. Ни с кем из нас не советовались, не спрашивали мнение. Думаю, гонка в Баку говорит сама за себя. Несомненно, зона была слишком короткой. Конечно, мы обсудим вопрос с ФИА и «Ф-1», потому что хотим бороться. Мы хотим сражаться как в картинге, где нет аэродинамики — вот о чем мы мечтаем в конечном счете. На мой взгляд, наш спорт по-настоящему изменил ситуацию к лучшему с введением новых болидов, но теперь нужен следующий шаг», — приводит слова Расселла Autosport.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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