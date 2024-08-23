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Сегодня, 19:36

Пилот «Мерседеса» Расселл выиграл вторую практику «Гран-при Нидерландов»

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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время во второй части свободных заездов на «Гран-при Нидерландов» — 1 минута 10,702 секунды.

Вторым стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри (+0,061). Тройку лучших замкнул партнер Расселла по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон (+0,111).

Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен показал пятый результат (+0,284).

В субботу, 24 августа, состоится третья практика и квалификация. Гонка «Гран-при Нидерландов» пройдет в воскресенье, 25 августа.

Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
Оскар Пиастри
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