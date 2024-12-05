Расселл: «Ферстаппен сказал, что впечатает мою чертову голову в стену»

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал детали диалога с нидерландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном перед «Гран-при Катара».

«Я нахожу все это довольно ироничным, учитывая, что в субботу вечером он сказал, что намерен специально сделать все, чтобы врезаться в меня и, цитирую, «впечатать мою чертову голову в стену», — цитирует Расселла The Race.

Британец добавил, что не уважает Ферстаппена из-за его отношения к команде. Ранее голландец раскритиковал Расселла, обвинив в двуличии.

Выигравший квалификацию «Гран-при Катара» Ферстаппен лишился поул-позиции из-за штрафа, который ему выписали за помеху Расселлу. Стюарды посчитали, что нидерландец необоснованно медленно ехал по трассе, тем самым помешав пилоту «Мерседес», который показал второй результат в квалификации.

Ферстаппен стал победителем гонки в Катаре, состоявшейся в воскресенье, 1 декабря. Расселл занял четвертое место.