Пилот Перес сохранит место в команде «Ред Булл» до конца сезона

Пилот «Формулы-1» Серхио Перес не покинет команду «Ред Булл» до конца сезона, сообщает The New York Times.

По данным источника, в команде были проведены обсуждения по поводу изменение состава пилотов. По их итогам переговоров было принято решение сохранить Переса как минимум до конца текущего сезона.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер опроверг информацию о замене Переса. Сообщалось, что пилот «РБ» Даниэль Риккардо и резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон проведут тесты, которые станут ключевыми для определения состава команды.