Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:12

Ферстаппен будет отбывать наказание за нецензурную лексику в Руанде

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет отбывать наказание за нецензурную лексику в Руанде, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

«Ферстаппен отправится на церемонию награждения FIA, которая пройдет в рамках генеральной ассамблеи на следующей неделе в Кигали (Руанда), чтобы получить свой четвертый трофей чемпиона «Формулы-1». Во время пребывания в Кигали он проведет работу с юными спортсменами в рамках программы развития, организованной местным автомобильным клубом», — говорится в сообщении.

Ранее 27-летний гонщик получил наказание в виде общественных работ за нецензурную лексику на официальной пресс-конференции перед «Гран-при Сингапура». После квалификации Ферстаппен устроил акцию протеста на встрече с журналистами. Он отвечал односложно и заявил, что у него проблемы с голосом.

Макс Ферстаппен. Макс Ферстаппен: биография четырехкратного чемпиона «Формулы-1»

Формула-1
Макс Ферстаппен
Читайте также
ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб
Трамп заявил о работе над концепцией завершения конфликта на Украине
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за призыва пригласить Путина на саммит
Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за решение судей в бою с Ганом
Сегодня
Вчера
Неделя