Пилот «Ред Булл» Ферстаппен стал победителем «Гран-при Японии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Японии» «Формулы-1» на автодроме Сузука.

Вторым стал партнер нидерландца по команде Серхио Перес, уступивший 12,535 секунды. Третьим финишировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, проигравший Ферстаппену 20,866 секунды.

Макс Ферстаппен выиграл три из четырех гонок в сезоне-2024. На предыдущем этапе в Австралии нидерландец не смог финишировать из-за технических проблем, до этого он победил в гонках в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Китае с 19 по 21 апреля.

Япония

Чемпионат мира

4-й этап

«Гран-при Японии»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — отставание 12,535 секунды

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 20,866

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 26,522

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 29,700

6. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 44,272

7. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ) — 45,951

8. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 47,525

9. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — 48,626

10. Юки Цунода (Япония, RB) — 1 Круг

11. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 1 Круг

12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 Круг

13. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 Круг

14. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 Круг

15. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 Круг

16. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1 Круг

17. Логан Сарджент (США, Williams) — 1 Круг