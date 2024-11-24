Ферстаппен: «Никогда бы не представил, что буду 4-кратным чемпионом «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в этом сезоне «Формулы-1».

«Это был длинный сезон. Мы потрясающе начали чемпионат, почти как в приятном путешествии, но потом начались трудные времена. Но как команда мы держались вместе, продолжали работать над улучшением машины, и в итоге довели дело до конца.

Я очень горжусь всеми ребятами и благодарен им за все, что они для меня сделали. И да, я никогда бы не мог представить, что буду стоять здесь в статусе четырехкратного чемпиона «Формулы-1». Так что да, в данный момент я чувствую облегчение, и немного гордости», — цитирует нидерландца Sky Sports.

На «Гран-при Лас-Вегаса» 27-летний Ферстаппен занял пятое место, однако этого оказалось достаточно, чтобы лишить его главного конкурента Ландо Норриса из «Макларен» математических шансов на титул. До конца сезона 2024 года осталось два этапа, которые пройдут в Катаре и ОАЭ.

Ферстаппен выиграл чемпионат мира по кольцевым автогонкам четвертый раз подряд.