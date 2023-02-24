Ферстаппен: «Я очень доволен тестами. Каждый раз, когда я садился за руль, я чувствовал себя комфортно»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил качество работы команды во второй день предсезонных тестов в Бахрейне.

«Сегодня мы сосредоточились на деталях и постепенно двигались вперед. Как и прежде, машина адекватно откликалась на смену настроек, мы собрали достаточно информации, чтобы двигаться дальше. Мы многому научились, подготовившись к предстоящей гонке и следующим этапам.

Я очень доволен тестами. Каждый раз, когда я садился за руль, я чувствовал себя комфортно — и сразу мог приступить к работе. Это огромная заслуга всех сотрудников нашей базы, которые работали в прошлом году и зимой, чтобы подготовить эту машину», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.