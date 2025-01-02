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Сегодня, 13:50

Ферстаппен — о Брауне: «Забавно слышать критику от человека, который сам провалился в гонках»

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен колко отреагировал на слова исполнительного директора «Макларен» Зака Брауна, который после «Гран-при Мексики» обвинил нидерландца в нечестной борьбе и отметил, что его маневры создают опасность для других гонщиков на трассе.

Во время 20-го этапа чемпионата «Формулы-1» сезона-2024 Ферстаппен получил два десятисекундных штрафа за борьбу с Ландо Норрисом из «Макларен».

«Мне всегда очень забавно слышать подобное от человека, который сам провалился в гонках», — заявил гонщик «Ред Булл».

27-летний Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом мира по итогам прошедшего сезона. 25-летний Норрис занял второе место в личном зачете.

Источник: Motorsport Week
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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