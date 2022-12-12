Ферстаппен: «Я точно не буду выступать в «Формуле-1» до 40 лет»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, как долго он надеется продолжить карьеру в «Формуле-1».

«Таких планов у меня нет, по крайней мере, на данный момент. Мне исполнится 31 год, когда истечет контракт с «Ред Булл». Я не знаю, буду после этого продолжать карьеру или нет. У меня еще есть несколько лет, чтобы подумать.

Я точно не буду выступать в «Формуле-1» до 40 лет. В какой-то момент гонок становится слишком много, и ты перестаешь получать удовольствие. Кроме того, многое зависит от того, насколько конкурентоспособными мы будем в 2028 году. Если к тому времени мы останемся такими же быстрыми, то было бы глупо останавливаться», — приводит слова Ферстаппена Marca.

В пятницу, 9 декабря, пилот «Ред Булл» получил кубок за победу в «Формуле-1» в сезоне-2022 на церемонии вручения призов Международной автомобильной федерации (FIA), которая прошла в Болонье.