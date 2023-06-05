Ферстаппен: «Управлять такой машиной настоящее удовольствие»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги «Гран-при Испании». Он выиграл гонку.

«Управлять такой машиной настоящее удовольствие. Думаю, сегодня мы вновь это показали. У нас сегодня было множество самых разных стратегий, большую часть гонки мы провели на правильном варианте стратегии. Как бы то ни было, победа здесь — это нечто невероятное.

Мы провели еще один сильный уик-энд, и именно это мне и нравится видеть от себя и от команды. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе весь год", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Вторым в гонке финишировал британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»), на третьей строчке — его партнер по команде Джордж Расселл (+32,389).

«Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов с 287 очками. Второе место занимает «Мерседес», у которого 152 очка.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.