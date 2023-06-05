Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 07:50

Ферстаппен: «Управлять такой машиной настоящее удовольствие»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги «Гран-при Испании». Он выиграл гонку.

«Управлять такой машиной настоящее удовольствие. Думаю, сегодня мы вновь это показали. У нас сегодня было множество самых разных стратегий, большую часть гонки мы провели на правильном варианте стратегии. Как бы то ни было, победа здесь — это нечто невероятное.

Мы провели еще один сильный уик-энд, и именно это мне и нравится видеть от себя и от команды. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе весь год", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Вторым в гонке финишировал британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»), на третьей строчке — его партнер по команде Джордж Расселл (+32,389).

«Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов с 287 очками. Второе место занимает «Мерседес», у которого 152 очка.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.

Льюис Хэмилтон и&nbsp;Макс Ферстаппен. Ферстаппен одержал уверенную победу в Барселоне. «Мерседес» вернулся в топ-3

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон занял 11-й подиум на «Гран-при Испании» и вплотную приблизился к рекорду Шумахера

Расселл: «Немного удивлен тому, что оказался на подиуме. Гонка получилась увлекательной»