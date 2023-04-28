Ферстаппен — о втором месте в квалификации: «Нам придется обогнать всего одну машину»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Азербайджана».

Ферстаппен занял второе место. Первым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

«На трассе в Баку всегда непросто собрать быстрый круг. Во втором заезде мы попробовали кое-что изменить на прогревочном круге, что, возможно, не лучшим образом сказалось на итоговом времени. В третьем сегменте квалификации ты гонишь на пределе, пытаешься все сделать идеально — а это не самое простое занятие. Но мы на второй позиции, мы знаем, что у нас очень хорошая машина, так что в целом все не так плохо. Да, хочется стартовать впереди, но нам придется обогнать всего одну машину», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Сегодняшня сессия отпределила стартовый порядок воскресной гонки. Квалификация к спринту и сам спринт состоятся в субботу, 29 апреля.