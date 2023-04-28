КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:14

Ферстаппен — о втором месте в квалификации: «Нам придется обогнать всего одну машину»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Азербайджана».

Ферстаппен занял второе место. Первым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

«На трассе в Баку всегда непросто собрать быстрый круг. Во втором заезде мы попробовали кое-что изменить на прогревочном круге, что, возможно, не лучшим образом сказалось на итоговом времени. В третьем сегменте квалификации ты гонишь на пределе, пытаешься все сделать идеально — а это не самое простое занятие. Но мы на второй позиции, мы знаем, что у нас очень хорошая машина, так что в целом все не так плохо. Да, хочется стартовать впереди, но нам придется обогнать всего одну машину», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Сегодняшня сессия отпределила стартовый порядок воскресной гонки. Квалификация к спринту и сам спринт состоятся в субботу, 29 апреля.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
1
0
Читайте также
Восходящая звезда НБА Эдвардс ранил сотрудницу арены стулом. Удастся ли избежать тюрьмы?
«Зенит» ждет победы «Спартака»: красно-белые могут организовать себе выезд на золотой матч Питера
МТС будет брать дополнительную плату за раздачу мобильного интернета
Путин подписал упрощающий получение гражданства закон
Ракетные войска РФ поразили объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклер прокомментировал завоевание поула на «Гран-при Азербайджана»