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Сегодня, 21:45

Ферстаппен о том, что не смог закончить квалификацию: «Теперь будет сложнее пробиться вперед»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Из-за поломки болида он начнет гонку с 15-й позиции.

«Проблема с двигателем? Нет, я впервые слышу об этой проблеме. Все случилось на выходе из 10-го поворота. И конечно это раздражает. До этого момента уик-энд складывался для нас очень хорошо, каждая сессия проходила отлично. Каждый раз, когда мы выезжали на трассу, машина работала отлично.

Теперь будет немного сложнее пробиться вперед, но главное – набрать очки. Это очень длинный сезон. Конечно, мне бы хотелось стартовать впереди, но теперь я уже ничего не могу изменить. На этой трассе возможно все. Мы видели много безумных вещей. Кроме того, давайте оставаться немного реалистами. Будет трудно, но у нас хороший темп, так что, конечно, мы будем двигаться вперед», – приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Выиграл квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии» пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второе время показал Шарль Леклер из «Феррари», но он потеряет десять позиций из-за замены блока управления электроникой. Замкнул тройку пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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