Ферстаппен: «Нам просто не хватило топлива. Просто огромное разочарование, таких вещей не должно происходить»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Сингапура».

Из-за этой ошибки подсчетом топлива Ферстаппен не смог закончить последний быстрый круг и завершил квалификацию лишь с восьмым результатом.

«На предпоследнем круге ощущения были отличными, но мне сказали бросить круг. Окей, что мы и сделали. А потом на последнем круге мне сказали вернуться в боксы, и тогда я понял, что случилось.

Нам просто не хватило топлива. Просто огромное разочарование, таких вещей не должно происходить. Когда вам не хватает топлива и вы изначально не собираетесь проехать шесть кругов подряд, то вы по крайней мере должны отслеживать ситуацию на протяжении всей сессии.

В любом случае, мы должны были обнаружить проблему намного раньше. Так что в данный момент я совсем недоволен», — сказал Ферстаппен Sky Sports.