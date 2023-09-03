Ферстаппен: «У «Феррари» была высокая скорость на прямых — пришлось вынудить Сайнса ошибиться»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на «Гран-при Италии». Он одержал десятую победу подряд и установил абсолютный рекорд «Формулы-1».

«Никогда бы не поверил, что такое [сражение за победу с Сайнсом] может стать возможным, но сегодня нам пришлось потрудиться, чтобы выиграть, и благодаря этому стало только интереснее. У нас был хороший темп, но у «Феррари» была очень высокая скорость на прямых. Поэтому подобраться достаточно близко, чтобы провести атаку в первом повороте, было очень трудно — пришлось постараться вынудить его допустить ошибку. К счастью, в какой-то момент он эту ошибку все-таки допустил и заблокировал колеса. Я просто старался действовать терпеливо, чтобы потом правильно выбрать момент», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе место в гонке занял пилот «Ред Булл» Серхио Перес, Замкнул тройку лучших гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.