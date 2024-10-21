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Сегодня, 19:00

Ферстаппен — о борьбе с Норрисом за третье место на этапе в Остине: «Было весело!»

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги гонки на 19-м этапе чемпионата «Формулы-1» в Остине (США).

«Это была довольно сложная гонка. У меня не хватало темпа, чтобы атаковать. Возникли сложности на торможениях, поэтому обороняться оказалось достаточно сложно. В конце концов быть на подиуме — это все еще хороший результат для нас», — приводит пресс-служба «Ф-1» слова Ферстаппена.

Пилот &laquo;Макларена&raquo; Ландо Норрис (справа) и&nbsp;пилот &laquo;Ред Булл&raquo; Макс Ферстаппен на &laquo;Гран-при США&raquo; в&nbsp;Остине. Главного конкурента Ферстаппена наказали за его обгон. «Гран-при США» «Формулы-1» закончился скандалом

Также он прокомментировал борьбу за третье место с Ландо Норрисом из «Макларен».

«Тяжелое сражение — я сделал все возможное, чтобы удержать его позади. Некоторые эпизоды были тяжелыми, но честными. И это определенно было весело!» — добавил нидерландец.

Изначально Норрис финишировал на третьем месте, а Ферстаппен — на четвертом. Однако британец опустился на строчку ниже из-за 5-секундного штрафа, который он получил за обгон гонщика «Ред Булл» с выездом за пределы трассы в конце заезда.

«Гран-при США» выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал его партнер по команде Карлос Сайнс.

Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен

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