Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бельгии», но с поула будет стартовать Леклер

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бельгии». Его результат — 1 минута 46,168 секунды.

Однако Ферстаппен потеряет пять позиций на старте гонки из-за штрафа за замену коробки передач и будет стартовать с 6-й позиции.

Таким образом, с поул-позиции будет стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер, который показал в квалификации второй результат (отставание от лидера 0,820). Третье место в сессии занял Серхи Перес («Ред Булл», +0877).

Сегодня, 28 июля, был определен стартовый порядок воскресной гонки. В субботу пройдут квалификация к спринту и спринт. Гонка «Гран-при Бельгии» пройдет 30 июля. Начало — в 16.00 мск.

«Гран-при Бельгии»

Квалификация

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.46,168

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,820

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,877

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,919

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,984

6. Оскар Пиастри («Макларен») +1,197

7. Ландо Норрис («Макларен») +1,501

8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,637

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,675

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,673

Выбыли после второго сегмента:

11. Юки Цунода («Альфа Таури»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

18. Логан Сарджент («Уильямс»)

19. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

20. Нико Хюлькенберг («Хаас»)