Ферстаппен выиграл первую гонку сезона, Леклер сошел из-за проблем с двигателем, Алонсо стал третьим

Пилот «Ред Булл» и действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона-2023 в Бахрейне.

Нидерландец впервые в карьере победил на трассе в Сахире, до этого его лучшим результатом было второе место в 2020 и 2021 годах.

Второе место занял партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес, уступивший победителю 11,987 секунды. На третьей строчке — Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», который проиграл лидеру 38,637 секунды.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который шел на третьем месте по ходу гонки, сошел на 41-м круге из-за проблем с двигателем.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 17 по 19 марта.

Бахрейн

Чемпионат мира

1-й этап

«Гран-при Бахрейна»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — отставание 11.987

3. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 38.637

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 48.052

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 50.977

6. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 54.502

7. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 55.873

8. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.12,647

9. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1:13.753

10. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.29,774

11. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.30,870

12. Логан Сарджент (США, Williams) — 1 круг

13. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

14. Ник де Врис (Нидерланды, AlphaTauri) — 1 круг

15. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 1 круг

16. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 2 круга

18. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — не финишировал

19. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — не финишировал

20. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — не финишировал