Ферстаппен выиграл первую гонку сезона, Леклер сошел из-за проблем с двигателем, Алонсо стал третьим

Сегодня, 19:40
Пилот «Ред Булл» и действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона-2023 в Бахрейне.
Нидерландец впервые в карьере победил на трассе в Сахире, до этого его лучшим результатом было второе место в 2020 и 2021 годах.
Второе место занял партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес, уступивший победителю 11,987 секунды. На третьей строчке — Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», который проиграл лидеру 38,637 секунды.
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который шел на третьем месте по ходу гонки, сошел на 41-м круге из-за проблем с двигателем.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 17 по 19 марта.
Бахрейн
Чемпионат мира
1-й этап
«Гран-при Бахрейна»
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)
2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — отставание 11.987
3. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 38.637
4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 48.052
5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 50.977
6. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 54.502
7. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 55.873
8. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.12,647
9. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1:13.753
10. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.29,774
11. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.30,870
12. Логан Сарджент (США, Williams) — 1 круг
13. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг
14. Ник де Врис (Нидерланды, AlphaTauri) — 1 круг
15. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 1 круг
16. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг
17. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 2 круга
18. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — не финишировал
19. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — не финишировал
20. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — не финишировал