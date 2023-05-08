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Сегодня, 11:11

Ферстаппен о неодобрительной реакции болельщиков в Майами: «Люди не любят победителей»

Руслан Минаев
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал неодобрительную реакцию со стороны болельщиков во время заездов и после победы на «Гран-при Майами».

«Думаю, если бы я пилотировал в хвосте, никто бы так не реагировал, верно? Мне кажется, это нормально, когда ты побеждаешь, — люди не любят победителей.

Так что у меня нет абсолютно никаких проблем, пока я на вершине — для меня это главное. Я заберу трофей домой, а они вернутся к себе и проведут приятный вечер», — сказал голландец на пресс-конференции после гонки.

Для Ферстаппена это третья победа и четвертый подиум за пять гонок в сезоне. Он опережает Переса на 14 очков в общем зачете.

Следующий этап пройдет с 19 по 21 мая на «Гран-при Эмилии-Романьи».

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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