Ферстаппен о неодобрительной реакции болельщиков в Майами: «Люди не любят победителей»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал неодобрительную реакцию со стороны болельщиков во время заездов и после победы на «Гран-при Майами».

«Думаю, если бы я пилотировал в хвосте, никто бы так не реагировал, верно? Мне кажется, это нормально, когда ты побеждаешь, — люди не любят победителей.

Так что у меня нет абсолютно никаких проблем, пока я на вершине — для меня это главное. Я заберу трофей домой, а они вернутся к себе и проведут приятный вечер», — сказал голландец на пресс-конференции после гонки.

Для Ферстаппена это третья победа и четвертый подиум за пять гонок в сезоне. Он опережает Переса на 14 очков в общем зачете.

Следующий этап пройдет с 19 по 21 мая на «Гран-при Эмилии-Романьи».