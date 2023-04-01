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Сегодня, 08:13

Перес разбил болид в первом сегменте квалификации «Гран-при Австралии»

Иван Торопцев
Корреспондент
Серхио Перес.
Фото Global Look Press
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес попал в аварию в первом сегменте квалификации «Гран-при Австралии».

Мексиканец не справился с управлением в одном из поворотов и врезался в ограждение. Из-за инцидента квалификация была остановлена, а болид гонщика эвакуировали.

Из-за аварии Перес не сможет продолжить участие в квалификации и займет последнее, 20-е место.

Перес является победителем предыдущего этапа «Формулы-1», который проходил в Саудовской Аравии. Он занимает второе место в личном зачете сезона-2023 с 43 очками, уступая лидеру и своему партнеру по команде Максу Ферстаппену 1 очко.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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