Перес разбил болид в первом сегменте квалификации «Гран-при Австралии»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес попал в аварию в первом сегменте квалификации «Гран-при Австралии».

Мексиканец не справился с управлением в одном из поворотов и врезался в ограждение. Из-за инцидента квалификация была остановлена, а болид гонщика эвакуировали.

Из-за аварии Перес не сможет продолжить участие в квалификации и займет последнее, 20-е место.

Перес является победителем предыдущего этапа «Формулы-1», который проходил в Саудовской Аравии. Он занимает второе место в личном зачете сезона-2023 с 43 очками, уступая лидеру и своему партнеру по команде Максу Ферстаппену 1 очко.