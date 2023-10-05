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Сегодня, 06:14

Перес: «У меня будет два шанса выиграть заезд на «Гран-при Катара»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что хочет одержать победу на «Гран-при Катара».

«Мы еще в 2021 году заметили, что там очень непростая трасса. На показатели сцепления машины с треком сильно влияют свойства асфальта и песок, который постоянно выносит ветром, так что ты постоянно должен быть начеку. Добавляет трудностей и формат уик-энда со спринтом. У меня будет два шанса выиграть заезд. Мы приезжаем в Катар в статусе обладателей Кубка конструкторов, и мне бы хотелось подтвердить это на трассе», — приводит слова Переса Racingnews365.

«Гран-при Катара» пройдет с 6 по 8 октября. В пятницу состоятся первая практика и квалификация к воскресной гонке, а в субботу — спринт.

Перес занимает второе место в личном зачете пилотов, набрав 223 очка. Лидером является его сокомандник Макс Ферстаппен (400 очкоа), который может стать трехкратным чемпионом «Формулы-1» на этапе в Катаре.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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