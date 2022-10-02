Серхио Перес: «Максу Ферстаппену и всей нашей команде будет приятнее, если он выиграет чемпионат в Японии»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес остался очень доволен своим выступлением на «Гран-при Сингапура», по итогам которого он занял первое место.

«Думаю, это мое лучшее выступление, я полностью контролировал ход гонки, хотя она была довольно трудной. На последних кругах шла очень напряженная борьба, было тяжело физически.

Пока я был за рулем, это ощущалось не так сильно, но как только я вылез из кокпита, то сразу это почувствовал. Я полностью выложился и атаковал на пределе, чтобы одержать эту победу.

Думаю, Максу Ферстаппену и всей нашей команде будет приятнее, если он выиграет чемпионат в Японии — для «Хонды» это будет особое событие», — цитирует Переса Sky Sports.