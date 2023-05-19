Перес: «Вначале за Ферстаппеном закрепилась слава гонщика, который не умеет проигрывать. Теперь это не так»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о своем сокоманднике Максе Ферстаппене.

«Макс умеет проигрывать. Вначале за ним закрепилась слава гонщика, который не умеет проигрывать. Но сейчас, честно говоря, все совсем не так. И если я побеждаю его, он всегда спокойно принимает это, поздравляет с победой. И на самом деле такие отношения между напарниками в «Формуле-1» совсем не являются обычным делом. Макс же всегда подходит, говорит «молодец, отлично справился», и ты видишь, что он делает это искренне. Я правда это очень ценю», — приводит слова Переса GP Blog.

В сезоне-2023 «Формулы-1» Ферстаппен занимает первое место в личном зачете, набрав 119 очков в 6 гонках. Перес находится на а второй строчке(105 очков).

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» с 224 очками на счету.