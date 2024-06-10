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Сегодня, 10:39

Пилот «Ред Булл» Перес потеряет три позиции на «Гран-при Испании»

Руслан Минаев
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес получил штраф и потеряет три позиции на старте «Гран-при Испании», сообщает пресс-служба «Формулы-1».

9 июня мексиканец выбыл в концовке гонки «Гран-при Канады», но вернулся на трассу и доехал до боксов. Перес получил наказание за то, что не покинул трассу на поврежденной машине.

«После столкновения с барьерами в шестом повороте гонщик продолжил движение по трассе до конца круга со значительно поврежденной машиной и, таким образом, потерял несколько деталей из углеродного волокна на обратном пути в боксы», — говорится в заявлении «Формулы-1».

Переса также обязали выплатить штраф в размере 25 тысяч долларов.

«Гран-при Испании» пройдет с 21 по 23 июня в Барселоне.

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Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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