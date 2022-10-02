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Сегодня, 21:30

Серхио Перес: «С машиной безопасности возникло простое недопонимание»

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой пятисекундный штраф по итогам «Гран-при Сингапура».

«Я вполне уверен, что ничего страшного не делал. Возникло обычное недопонимание. В тех местах трассы, где я мог ехать нормально, машина безопасности ехала очень медленно. И наоборот. Когда пейскар начинал ехать быстро, уже я не мог держать такой же темп», — рассказал Перес Sky Sports.

Стюарды постановили, что недочеты, допущенные Пересом при контроле дистанции за машиной безопасности, являются нарушением регламента.

В результате данного решения стюардов Перес сохранил победу на Гран-при Сингапура — после применения штрафов его отрыв от занявшего второе место Шарля Леклера составил 2,5 секунды.

Ред Булл
Серхио Перес
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Перес получил штраф в 5 секунд и сохранил первое место по итогам «Гран-при Сингапура»