Серхио Перес: «С машиной безопасности возникло простое недопонимание»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой пятисекундный штраф по итогам «Гран-при Сингапура».

«Я вполне уверен, что ничего страшного не делал. Возникло обычное недопонимание. В тех местах трассы, где я мог ехать нормально, машина безопасности ехала очень медленно. И наоборот. Когда пейскар начинал ехать быстро, уже я не мог держать такой же темп», — рассказал Перес Sky Sports.

Стюарды постановили, что недочеты, допущенные Пересом при контроле дистанции за машиной безопасности, являются нарушением регламента.

В результате данного решения стюардов Перес сохранил победу на Гран-при Сингапура — после применения штрафов его отрыв от занявшего второе место Шарля Леклера составил 2,5 секунды.