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Сегодня, 00:20

Перес считает, что Алонсо ждет успешный сезон в составе «Астон Мартин»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что Фернандо Алонсо ждет успешный сезон в составе «Астон Мартин».

«Думаю, Фернандо сможет поднять команду. Все, что я слышу — это то, что впереди их ждет очень конкурентоспособный год. Думаю, для спорта и для всех болельщиков было бы здорово, если бы Фернандо сражался впереди со своим соотечественником Карлосом Сайнсом и «Ред Булл», — приводит слова Серхио Переса PlanetF1.

В сезоне-2022 Алонсо в составе «Альпин» занял девятое место в личном зачете, набрав 81 очко. С 2023 года он будет выступать за «Астон Мартин», с которым подписал контракт летом этого года.

Формула-1
Астон Мартин
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
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