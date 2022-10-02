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Сегодня, 20:03

Ферстаппен: «Я здесь не ради седьмого места — не на такой машине»

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен остался разочарован своим выступлением на «Гран-при Сингапура».

«Не тот результат, который мы хотим видеть. Седьмое место лучше восьмого, но я здесь не ради этого — не на такой машине, которая показала себя в практиках. Невероятно скомканная гонка.

Я пытался обгонять, и что-то получалось. Но когда застреваешь в «паровозике», преследовать тяжело. Нам повезло, что некоторые гонщики допускали ошибки», — приводит слова действующего чемпионата мира Sky Sports.

Ред Булл
Макс Ферстаппен
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