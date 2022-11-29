Пилот Шарль Леклер отреагировал на уход Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари».

«Спасибо за все, Маттиа. Мы провели вместе четыре насыщенных года, которые принесли нам большое удовлетворение, а также неизбежные трудные моменты. Мое почтение и уважение к вам никогда не ослабевали, мы всегда работали с полной самоотдачей ради достижения одних и тех же целей. Удачи во всем», — написал гонщик в своих социальных сетях.

53-летний Бинотто работал в итальянской команде с 1995 года, а с 2014-го по 2018-й возглавлял моторостроительное подразделение. В январе 2019 года он возглавил «Феррари», сменив на этом посту Маурицио Арривабене.

По итогам сезона-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, набрав 554 очка.