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Сегодня, 21:54

Леклер — об уходе Бинотто: «Спасибо за все. Мое уважение к вам никогда не ослабевало»

Леклер отреагировал на уход Бинотто с поста руководителя «Феррари»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот Шарль Леклер отреагировал на уход Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари».

«Спасибо за все, Маттиа. Мы провели вместе четыре насыщенных года, которые принесли нам большое удовлетворение, а также неизбежные трудные моменты. Мое почтение и уважение к вам никогда не ослабевали, мы всегда работали с полной самоотдачей ради достижения одних и тех же целей. Удачи во всем», — написал гонщик в своих социальных сетях.

53-летний Бинотто работал в итальянской команде с 1995 года, а с 2014-го по 2018-й возглавлял моторостроительное подразделение. В январе 2019 года он возглавил «Феррари», сменив на этом посту Маурицио Арривабене.

По итогам сезона-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, набрав 554 очка.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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Бинотто покинет «Феррари» 31 декабря