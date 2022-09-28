Албон выступит на «Гран-при Сингапура». Гонщик пропустил прошлый этап «Формулы-1» из-за аппендицита

Пилот «Уильямс» Александр Албон заявил, что выступит на «Гран-при Сингапура».

Гонщик пропустил прошлый этап «Формулы-1» в Италии из-за аппендицита.

«В первую очередь, хочу поблагодарить всех за поддержку после этапа в Монце. Моя подготовка к сингапурской гонке немного отличалась от обычной, но я сделал все возможное, чтобы быть готовым к самому требовательному в физическом плане этапу в календаре.

Я не отношусь к ситуации с недооценкой и понимаю, насколько серьезным будет испытание, но я намерен вернуться в болид в эту пятницу. В Сингапуре отличная городская трасса, к тому же, она ближе всего к моему дому в Таиланде, так что я очень рад быть здесь и жду, что приедут мои фанаты», — приводит Autosport слова Албона.

«Гран-при Сингапура» пройдет с 30 сентября по 2 октября.