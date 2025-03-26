Сайнс: «Сейчас переживаю один из самых странных перепадов скорости за всю мою карьеру»

Пилот «Уильямс» Карлос Сайнс рассказал о своей адаптации к новому болиду.

«Я сейчас переживаю один из самых странных перепадов скорости за всю мою карьеру. Я был очень быстр в Бахрейне и Абу-Даби, да даже в начале гоночного уик-энда в Австралии, а потом моя скорость внезапно просто пропала. Мы очень многое меняли в настройках болида на моей стороне боксов», — приводит слова Сайнса Motorsportweek.

Сайнс в сезоне-2025 набрал 1 очко в 3 гонках. На счету его напарника Алекса Албона 16 баллов.