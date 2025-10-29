Карлос Сайнс оценил переход Переса в «Кадиллак»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о контракте мексиканского гонщика Серхио Переса с «Кадиллаком». Американская команда начнет выступать в «Формуле-1» со следующего сезона.

«Думаю, Чеко уже показал всем, какой он талантливый и сильный гонщик и спортсмен. Сейчас он готовится к новой стадии своей карьеры, и это очень мотивирует и вдохновляет. В «Формуле-1» вторые шансы получают лишь немногие, и они даются тем, кто действительно оставил значительный след, как это было с Риккардо и Чеко. В конце концов, Хюлькенберг тоже получил второй шанс. Это гонщики, которые сумели выделиться, и Чеко — один из них», — сказал Сайнс на канале El Heraldo de Mexico в YouTube.

Перес покинул «Формулу-1» в конце 2024 года — после того, как в «Ред Булл» решили досрочно расторгнуть с ним контракт.