29 октября, 16:27

Карлос Сайнс оценил переход Переса в «Кадиллак»

Анастасия Пилипенко

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о контракте мексиканского гонщика Серхио Переса с «Кадиллаком». Американская команда начнет выступать в «Формуле-1» со следующего сезона.

«Думаю, Чеко уже показал всем, какой он талантливый и сильный гонщик и спортсмен. Сейчас он готовится к новой стадии своей карьеры, и это очень мотивирует и вдохновляет. В «Формуле-1» вторые шансы получают лишь немногие, и они даются тем, кто действительно оставил значительный след, как это было с Риккардо и Чеко. В конце концов, Хюлькенберг тоже получил второй шанс. Это гонщики, которые сумели выделиться, и Чеко — один из них», — сказал Сайнс на канале El Heraldo de Mexico в YouTube.

Перес покинул «Формулу-1» в конце 2024 года — после того, как в «Ред Булл» решили досрочно расторгнуть с ним контракт.

Telegram Дзен Max
Формула-1
Ред Булл
«Андретти-Кадиллак»
Карлос Сайнс
Серхио Перес
