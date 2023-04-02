Пилоты «Альпин» врезались друг в друга за круг до конца гонки Гран-при Австралии «Формулы-1»

Французские пилоты «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли врезались друг в друга во время гонки Гран-при Австралии «Формулы-1», им пришлось сойти с дистанции.

Гонка была возобновлена на 56-м круге со стартовой прямой после красного флага из-за схода Кевина Магнуссена («Хаас»). После возобновления гонки в первом повороте пилот «Феррари» Карлос Сайнс вытолкнул с трассы испанца Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), но тот сумел продолжить заезд.

В том же повороте американец Логан Сарджент («Уильямс») врезался в нидерландца Ника де Вриса («Альфа Таури»), оба пилота завершили выступление в гонке. Позже по ходу того же круга столкнулись Окон и Гасли.

Всего в заезде остались 12 пилотов.