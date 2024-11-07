Пилоты «Формулы-1» опубликовали заявление с критикой в адрес президента FIA

Сегодня, 19:33
Ассоциация пилотов «Формулы-1» (GPDA) выступила с заявлением, в котором раскритиковала президента FIA Мохаммеда бин Сулайема.
Спортсмены возмущены штрафами, которые их коллеги получают за использование ругательств на пресс-конференциях. Ранее гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил наказание в виде общественных работ за нецензурные выражения, а пилот «Феррари» Шарль Леклер — штраф в размере 10 тысяч евро.
«Что касается брани: есть разница между ругательствами, предназначенными для оскорбления людей, и более непринужденными, которые вы можете использовать, например, для описания плохой погоды или неодушевленного предмета, такого как автомобиль.
Мы призываем президента FIA также следить за своим тоном, когда он говорит с нашими гонщиками или о них, будь то в публичном пространстве или где-либо еще. Кроме того, пилоты — взрослые люди, и им не нужно давать указания через СМИ по таким вопросам, как ношение украшений и нижнего белья», — приводит заявление организации Autosport.
Также GPDA напомнила, что она на протяжении нескольких лет просит раскрыть стратегию распределения денежных штрафов и вести открытый прозрачный диалог между всеми заинтересованными сторонами — пилотами, руководством команд и FIA. Ассоциация гонщиков утверждает, что политика штрафов вредит имиджу автоспорта и не имеет под собой должных оснований.
Бин Сулайем возглавляет FIA с 2021 года.