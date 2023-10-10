«Пирелли» останется поставщиком шин для «Формулы-1» до сезона-2027

«Формула-1» объявила, что «Пирелли» останется эксклюзивным поставщиком шин для команд чемпионата до 2027 года.

В тендере также принимала участие компания Bridgestone.

«Пирелли» стала неоценимым партнером, поддерживающим «Формулу-1" посредством внедрения новых технологий, а также поставляющим шины, которые сделают фантастические гонки для наших болельщиков», — сказал исполнительный директор «Ф-1» Стефано Доменикали.

Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем подчеркнул твердую приверженность компании принципам производительности и устойчивого развития.

«Пирелли» уже много лет работает на высшем уровне автоспорта, и я уверен, что они и дальше будут предлагать инновации и превосходство на мировой арене», — отметил он.

«Пирелли» с 2011 года является единственным поставщиком шин для «Формулы-1», действующий контракт истекает в конце сезона-2024.