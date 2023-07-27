«Пирелли» останется поставщиком шин «Формулы-1» до 2027 года

«Пирелли» обыграла «Бриджстоун» в борьбе за право поставлять шины «Формулы-1» в ближайшие сезоны, сообщает Motorsport-Magazin.

В марте международная автомобильная федерация (ФИА) объявила тендер на поставку гоночных шин с сезона 2025 года.

Официально результаты тендера пока не объявлены, однако, по информации немецкого издания, конкурс выиграла «Пирелли». Итоговое решение приняли владельцы «Ф-1». В «Либерти Медиа» предпочли итальянскую компанию, несмотря на более привлекательное с финансовой точки зрения предложение «Бриджстоун».

С 2011 года единственным поставщиком шин для «Ф-1» является «Пирелли», действующий контракт истекает в конце сезона-2024.