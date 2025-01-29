Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:54

Попов ответил хейтерам, не верящим в успех Хэмилтона в «Феррари»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о переходе семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Тут двояко. Кто-то критикует. Я читал, что Лука ди Монтедземоло не очень доволен, Бриаторе усомнился и даже Вольф... Но здесь... мы видели прошлый год — любовь и ненависть одновременно.

Знаете, я хочу сказать, что так-то оно так. Многие скажут: «40 лет, карьера идет на спад». Но это все до первой победы. Ты настолько хорош, насколько хороша твоя последняя гонка. Да, в квалификациях в прошлом году он уступил Расселлу. Но зная весь год, что он уходит, а Расселл остается, команда неминуемо... не скажу, что «Мерседес» давал ему нехорошие детали, нет. Может быть, машина «Феррари», которая будет построена с учетом его пожеланий, подойдет ему больше», — сказал Попов в социальных сетях.

Попов отметил, что не следует спешить с выводами, ведь мемы мемами, а скорость на трассе — это скорость на трассе. Он предположил, что у Льюиса может настать «бабье лето», то есть вторая молодость, на волне энтузиазма от перехода в легендарную команду «Феррари».

22 января Хэмилтон участвовал в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. В конце прошлого сезона «Формулы-1» Хэмилтон перешел в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес».

Источник: Гаснут огни
Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
Читайте также
Анну Курникову сфотографировали в инвалидной коляске с ортезом
Владелец «Волгонефть-239» заявил о намеренной посадке танкера на мель
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
«Спартак» закрывает две сделки, «Зенит» потратит еще 20 млн. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 января
Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
СК показал кадры с места убийства сотрудников лесничества в Калужской области
Популярное видео
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя