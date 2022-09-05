«Порше» и «Ред Булл» не могут договориться о сотрудничестве

Компании «Порше» и «Ред Булл» не могут договориться о сотрудничестве, сообщает F1-Insider.

Как сообщает F1-Insider.com, на данный момент сделка между сторонами о поставке силовых установок сорвалась. Тем не менее компания из Штутгарта нацелена на вступление в «Формулу-1» в 2026 году. Альтернативным вариантом для «Порше» может стать «Макларен». Утверждается, что «Ред Булл» может продолжить сотрудничество с «Хондой».

Ранее сообащлось, что «Порше» не только станет мотористом «Ред Булл» с 2026 года, но и приобретет 50 процентов акций гоночной компании.