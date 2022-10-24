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Сегодня, 11:55

«Порше» может начать сотрудничество в «Уильямс»

Команда «Формулы-1» «Уильямс» и немецкий автопроизводитель «Порше» близки к сделке. Об этом сообщает Ziggo Sport Totaal.

По информации источника, «Порше» приобретет у британского коллектива 50% акций и станет производителем двигателей для команды с 2026 года. Отмечается, что анонс может быть сделан на «Гран-при Мексики».

Ранее сообщалось, что «Порше» был близок к сотрудничеству с «Ред Булл», однако у сторон возникли разногласии. В австрийском коллективе начали опасаться, что влияние немецкого производителя на команду сильно возрастет.

«Гран-при Мексики» состоится с 28 по 30 октября.

Формула-1
Уильямс
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