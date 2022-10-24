«Порше» может начать сотрудничество в «Уильямс»

Сегодня, 11:55
Команда «Формулы-1» «Уильямс» и немецкий автопроизводитель «Порше» близки к сделке. Об этом сообщает Ziggo Sport Totaal.
По информации источника, «Порше» приобретет у британского коллектива 50% акций и станет производителем двигателей для команды с 2026 года. Отмечается, что анонс может быть сделан на «Гран-при Мексики».
Ранее сообщалось, что «Порше» был близок к сотрудничеству с «Ред Булл», однако у сторон возникли разногласии. В австрийском коллективе начали опасаться, что влияние немецкого производителя на команду сильно возрастет.
«Гран-при Мексики» состоится с 28 по 30 октября.