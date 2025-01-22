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Сегодня, 09:41

Появилась информация о том, чем занимался Льюис Хэмилтон в первый день на базе «Феррари»

Камила Абдурахманова
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон провел первый день на базе «Феррари» в Маранелло, сообщает Motorsport Italia.

В первый рабочий день британский гонщик поучаствовал в изготовлении гоночного кресла, затем осмотрел рулевое колесо и обсудил изменения в расположении кнопок и переключателей в соответствии со своими предпочтениями. После этого он протестировал рулевое колесо на симуляторе.

Ранее сообщалось, что первый официальный выход Хэмилтона в качестве пилота «Феррари» состоится в марте на мероприятии в Милане.

В минувшем сезоне британец выиграл две гонки и занял седьмое место в личном зачете пилотов. Он набрал 223 очка.

Источник: motorsport italia
Феррари
Льюис Хэмилтон
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