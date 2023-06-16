Практика «Гран-при Канады» остановлена красными флагами из-за проблем с камерами видеонаблюдения

Режим красных флагов в первой практике «Гран-при Канады» продолжается более 20 минут из-за проблем с камерами видеонаблюдения.

Вначале красные флаги появились после того, как на трассе остановился болид «Альпин» Пьера Гасли. Однако после эвакуации машины гонка не продолжилась.

В FIA заявили: «Рестарт сессии был отложен из-за проблем с местной инфраструктурой видеонаблюдения вокруг трассы. Местные организаторы работают над решением этой проблемы, а до тех пор мы не можем возобновить сессию по соображениям безопасности».