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Сегодня, 21:10

Практика «Гран-при Канады» остановлена красными флагами из-за проблем с камерами видеонаблюдения

Ана Горшкова
Корреспондент
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Режим красных флагов в первой практике «Гран-при Канады» продолжается более 20 минут из-за проблем с камерами видеонаблюдения.

Вначале красные флаги появились после того, как на трассе остановился болид «Альпин» Пьера Гасли. Однако после эвакуации машины гонка не продолжилась.

В FIA заявили: «Рестарт сессии был отложен из-за проблем с местной инфраструктурой видеонаблюдения вокруг трассы. Местные организаторы работают над решением этой проблемы, а до тех пор мы не можем возобновить сессию по соображениям безопасности».

Формула-1
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