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29 декабря, 23:15

«Ф-1» о Пеле: «Он был лучом света для Бразилии и миллионов людей по всему миру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали отреагировал на сообщение о смерти трехкратного чемпиона мира Пеле.

29 декабря легендарный футболист ушел из жизни, ему было 82 года. Причиной смерти стал множественные отказ внутренних органов.

«Очень печально слышать новость о том, что Пеле, один из величайших футболистов всех времен, скончался. Он был лучом света для Бразилии и миллионов людей по всему миру. Его мастерство, улыбка и гениальность будут жить вечно. Наши мысли с его семьей в это печальное время», — написано в Twitter-аккаунте «Ф-1».

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

Пеле
Формула-1
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