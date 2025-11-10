Элканн: «Пилотам «Феррари» нужно сосредоточиться на команде и меньше болтать»

Президент «Феррари» Джон Элканн назвал разочарованием этап в Бразилии для итальянской команды. Оба пилота «Скудерии», Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, сошли с дистанции по ходу гонки. После неудачного выступления британец заявил, что в последнее время «живет в кошмаре». «Этап в Бразилии был большим разочарованием. У нас есть механики, которые хорошо делают свою работу на пит-стопе. Благодаря нашим инженерам машина, безусловно, улучшилась. Остальное не на высоте», — приводит слова Элканна Sky Sport. Президент «Феррари» также указал на то, что нужно делать пилотам команды для борьбы за второе место в Кубке конструкторов. «Нашим пилотам важно сосредоточиться на «Феррари» и меньше болтать, потому что впереди важные гонки. Занять второе место в зачете конструкторов не является чем-то невозможным», — добавил он. После Гран-при Бразилии «Феррари» опустилась на четвертое место в Кубке конструкторов. Команда уступает идущему на третьей позиции «Ред Булл» 4 очка, а расположившемуся на второй строчке «Мерседес» — 36 очков.

hardcore f1 fan После смерти Маркионне у Феррари, похоже, выдернули последний стержень, державший всё это великолепие в куче. А Джон Элкан, ставший президентом по какому-то загадочному совпадению обстоятельств, уверенно доказывает, что не каждый наследник умеет водить корабль, особенно когда штурвал не игрушечный. Главная беда этих гениев в том, что они сделали из команды религию, а из ведра с болтами — святыню, к которой нельзя прикасаться без молитвы. Любая критика воспринимается как богохульство и карается с фанатичным усердием. P.S. Макс, если у тебя вдруг появится мысль залезть в это болото — срочно вылей себе на голову ведро холодной воды. Оно чище и полезнее. 13.11.2025

Millwall82 Тапок он один, а тут любой сильнее Цуноды. Шансы будут, но конечно не на победы. Фурам вполне кстати подходят последние этапы. Но это конечно топ5, а не победы. 10.11.2025

hottie Не уверен, что Леклер сможет хотя бы раз 3м стать в оставшихся гонках. Макс быстрее, Маки тоже, Мерсы немного, но тоже быстрее. Разве что если сходы будут среди них. 10.11.2025

Millwall82 Мерседес и заберет 2 место в КК, но 3 пожалуй за Фурами, уж слишком нулевой Цунода. Леклер вполне на подиум заедет, а Хэм в топ5 заедет. Но конечно для Фур сезон-катастрофа, ни единой победы. Только спринт в КНР. 10.11.2025

hottie На чем там уже сосредотачиваться? 3 этапа осталось. Подиум за счастье будет, а так Мерседес считай уехал и тут разве что совместными усилиями пробовать набирать очков больше, чем один Макс наберет. 10.11.2025