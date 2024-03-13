Президент «Феррари» – о Хэмилтоне: «Он верит, что может добиться с нами великих результатов»

Президент «Феррари» Джон Элканн прокомментировал предстоящий переход в команду пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«На протяжении многих лет я всегда говорил, насколько Льюис отличный гонщик, как много он сделал для Формулы-1.

Он присоединится к «Феррари», и это признак того, насколько он верит, что может добиться с нами великих результатов», – сказал Элканн Sky Sports.

Хэмилтон присоединится к «Феррари» в следующем сезоне. Он займет место Карлоса Сайнса. 39-летний британец с 2013 года представляет «Мерседес».