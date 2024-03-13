Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

13 марта, 20:09

Президент «Феррари» – о Хэмилтоне: «Он верит, что может добиться с нами великих результатов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Феррари» Джон Элканн прокомментировал предстоящий переход в команду пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«На протяжении многих лет я всегда говорил, насколько Льюис отличный гонщик, как много он сделал для Формулы-1.

Он присоединится к «Феррари», и это признак того, насколько он верит, что может добиться с нами великих результатов», – сказал Элканн Sky Sports.

Хэмилтон присоединится к «Феррари» в следующем сезоне. Он займет место Карлоса Сайнса. 39-летний британец с 2013 года представляет «Мерседес».

Формула-1
Мерседес
Феррари
Льюис Хэмилтон
1
0
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масса — об исках к ФИА и руководству «Формулы-1»: «Я всегда говорил, что буду бороться до конца»

Норрис — о доминировании «Ред Булл»: «Если кто-то делает свою работу лучше, он победит»