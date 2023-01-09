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Сегодня, 19:53

Президент ФИА бен Сулайем заявил, что в «Формуле-1» могут выступать 12 команд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что «Формуле-1» стоит присмотреться к новым командам.

«Если мы заботимся о устойчивом развитии «Формулы-1», надо быть открытыми к другим брендам. На решетке может быть вплоть до 12 команд. Такая компания как «Дженерал Моторс», одна из пяти крупнейших в мире... мы должны поощрять их интерес к вступлению в премьер-класс. Такое будущее мне хотелось бы видеть. С другой стороны, есть «Андретти». Существует процесс, подождем и увидим, станет ли команда успешной и окажется ли на решетке. Автопроизводитель поможет «Формуле-1», и я не вижу причин, почему мы не должны приветствовать новые команды, особенно американские. В этом году там пройдут три гонки. Мы приветствуем любую заявку на вступление в число 12 команд. Мы принимаем хорошие команды, даже небольшие, как было с «Хаасом». Надеемся, что ситуация изменится, мы получим достойную 11-ю команду. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова бен Сулайема SoyMotor.com.

СМИ сообщали, что большинство команд «Формулы-1» выступают против новых коллективов в чемпионате.

Команда «Андретти» договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак» и уже согласовала поставку силовых установок. Однако, по информации источника, принятие американского коллектива в чемпионат крайне маловероятно.

Майкл Андретти является сыном чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.

Также о желании выставить свою команду заявила «Пантера Азия».

Источник: https://soymotor.com/noticias/ben-sulayem-podemos-tener-hasta-12-equipos-hay-que-abrirnos-al-resto-de-marcas-9102440
Формула-1
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