Президент ФИА бен Сулайем поделился мнением о возможном приходе «Андретти» в «Формулу-1»

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем поделился мнением о возможном приходе «Андретти» в «Формулу-1».

Ранее сообщалось, что «Андретти» договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак» и уже согласовала поставку силовых установок.

«Максимальное число — 12 команд. Мы говорим о General Motors, одном из пяти крупнейших автопроизводителей в мире. А не о тех, кто хочет искать приключений в «Формуле-1». Кроме того, это будет команда из США, что важно для «Ф-1» и откроет дверь», — приводит слова президента ФИА Motorsportweek.

Ранее СМИ сообщали, что большинство команд «Формулы-1» выступают против новых коллективов в чемпионате.

Майкл Андретти является сыном чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.