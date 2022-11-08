Президент FIA призвал автоспорт бороться с онлайн-оскорблениями

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем высказался о необходимости противостоять оскорблениям в интернете в автоспортивном сообществе.

«В спорте кипят страсти, но нельзя мириться с онлайн-притеснениями, оскорблениями и хейтом. Все, кто имеет отношение к нашему спорту — пресса, команды, пилоты и фанаты — должны сыграть свою роль. Мы не можем это игнорировать. Я призываю всю экосистему автоспорта отстаивать свою позицию. Мы должны выступить. Это должно прекратиться», — приводит слова бен Сулайема Autosport.

Он также рассказал, что в скором времени начнется «согласованная кампания с использованием мощи и охвата всей Федерации, насчитывающей 224 автомобильные и спортивные организации в 146 странах на пяти континентах».

Ранее о «токсичности» соцсетей высказались пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, гонщик «Уильмса» Николас Латифи и их коллега из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.